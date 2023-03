Ronaldo "feliz" com prémio de melhor jogador do mês da Liga saudita

Cristiano Ronaldo foi eleito, na passada terça-feira, o melhor jogador do mês de Fevereiro da Liga saudita, com oito golos e duas assistências nos quatro jogos realizados com o emblema Al Nassr ao peito.

Este fim-de-semana, o madeirense recorreu às redes sociais para manifestar a sua alegria pela distinção, que foi entregue momentos antes do início do Al Nassr-Al Batin.

"Feliz por ter ganho o prémio de melhor jogador do mês da Liga saudita. Espero que seja o primeiro de muitos". Orgulhoso por ser parte desta equipa do Al Nassr!", escreveu o craque na legenda da foto em que sruge com o troféu no Instagram.