Praça do Povo consagra campeões universitários

Hoje disputam-se as grandes finais do Campeonato Nacional Universitário de Basquetebol 3x3, entre as 16 e as 17 horas.

A Praça do Povo tem sido palco, deste o passado sábado de uma grande festa do basquetebol regional e nacional e promete ainda mais emoções até esta sexta-feira.

Esta iniciativa a cargo da Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) em conjunto com a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM) e com importante apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), teve no sábado e domingo a ‘festa’ da competição federada, enquanto hoje, e pela primeira vez na Madeira, teve início o Campeonato Nacional de Basquetebol 3x3 que tem honras de presença de um total de 30 equipas, 15 masculinas e 15 femininas.

O espectáculo universitário que tem cativado madeirenses e não só a encheram as ‘bancadas’ instaladas na Praça do Povo prolonga-se pelo dia de hoje estando as finais agendadas para as 16 horas (feminina) e 16h20 (masculina).

A não perder, na Praça do Povo e... do Basquetebol!

Deixamos aqui algumas fotos da jornada de hoje, dedicada ao basquetebol universitário, bem como da cerimónia de abertura do 'Basquetebol na cidade' que teve lugar na tarde de sábado.