Ponta do Sol promove acções de sensibilização para a importância da Protecção Civil

“A Protecção Civil começa em cada um de nós”. É a mensagem deixada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil da Ponta do Sol durante as acções de sensibilização e consciencialização para a importância da Protecção Civil Municipal na salvaguarda da vida humana e dos seus bens, promovidas durante o dia de hoje, uma iniciativa que visou assinalar o Dia Internacional da Protecção Civil.

Celebra-se anualmente, a 1 de Março, o Dia Internacional da Protecção Civil. Sobre esse mote o município da Ponta do Sol, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, com o propósito de alertar e sensibilizar os mais jovens para a importância da protecção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes, promoveu uma série de palestras junto dos alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

O vice-presidente Sidónio Pestana, no início de uma das acções de sensibilização, destacou que “é fundamental criar junto dos mais jovens uma cultura de proteção civil”, com vista a “incentivar a uma cidadania activa, para que, em caso de necessidade, os cidadãos possam dar o seu contributo em prol do bem-estar da sua comunidade”.

Para o autarca, comemorar este dia visa também prestar o tributo aos bombeiros, às forças de segurança, às forças armadas, aos serviços de saúde e à Cruz Vermelha Portuguesa que “diariamente desenvolvem as suas actividades para proteção e defesa de todos nós”.

“Mas principalmente, celebrar este dia significa a consciencialização de que a Protecção Civil começa em cada um de nós”, concluiu.