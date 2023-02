Rampa da Ponta do Sol na estrada a 4 de Março

A Rampa da Ponta do Sol, prova que vai para a estrada dia 4 de Março, traz até ao concelho da Ponta do Sol um evento motorizado, que inaugura a temporada de 2023. A prova contará com 34 participantes, num evento que mantém o figurino dos últimos anos.

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, na conferência de antevisão da prova que se realizou ao fim do dia de hoje, destacou que “esta prova é muito acarinhada pela população, bem como pelos comerciantes locais que registam um dia de grande movimento”, sendo que esta competição decorrendo de forma descentralizada, em particular nas zonas altas do concelho.

A conferência de imprensa serviu também para oficializar a assinatura do protocolo de cooperação entre o Município da Ponta do Sol e o Clube Desportivo Nacional – Secção de Desportos Motorizados, que contempla um apoio superior a 7 mil euros.

A prova que abre o Troféu de Rampas da AMAK vai para a estrada no dia 4 de Março, sendo que mantém o mesmo trajeto de 5,85 km, com duas subidas de reconhecimentos e quatro subidas oficiais.

À semelhança dos anos anteriores, o parque de assistências ficará situado nas imediações do Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. Já a cerimónia da entrega de prémios regressa à vila da Ponta do Sol, a partir