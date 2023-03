Segunda viatura para Hospitalização Domiciliária será adquirida "a breve prazo"

Na apresentação da Unidade de Hospitalização Domiciliária, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, quis destacar uma "chama reformista" ao nível dos serviços de saúde da Madeira. "Não temos de ter medo de assumir as mudanças necessárias", disse ainda, destacando o serviço prestado pela Unidade de Hospitalização Domiciliária, que reside numa "boa política" com os profissionais de saúde.

Uma segunda viatura para esta Unidade será adquirida em parceria com a Fundação J.B. Fernandes. Depois de uma primeira consulta pública ter ficado deserta. O Governo Regional aguarda agora propostas adequadas às especificidades.