EB1/PE e Creche da Nazaré promove evento 'Eu Sou' na próxima segunda-feira

A EB1/PE e Creche da Nazaré vai promover na próxima segunda-feira, 13 de Março, às 17 horas, o evento 'Eu Sou'. Esta é uma iniciativa que acontece no âmbito do projecto da Direcção Regional de Educação 'Encontro com o Eu', dinamizado por Margarida Fazendeiro em algumas escolas da Região.

A marcar presença nesta actividade estará a escritora da obra infantojuvenil 'Super Reikinho', Sílvia Oliveira. A autora é também mentora de vários projectos de Reiki em escolas de todo o país, é cofundadora do Centro Português de Formação e Investigação em Terapias Complementares e é presidente da Associação de Reiki para Crianças e Jovens.