Pedro Calado não teve "qualquer participação" no acordo com o Governo

Pedro Calado, "não foi administrador da AFAVIAS", garantiu Avelino Farinha que referiu a qualidade de um "excelente quadro" do grupo que, no entanto, não teve qualquer participação na área das obras.

Do mesmo modo, o acordo que foi estabelecido com o Governo Regional para pagamento da dívida à empresa, foi estabelecido antes de Pedro Calado entrar no Governo Regional.

Avelino Farinha assegura que não tem um relacionamento diferente com os vários governos e autarquias e deu como exemplo a Câmara do Funchal, quando era presidida por Paulo Cafôfo.

O empresário recordou que o seu grupo ganhou "todos os concursos" na autarquia e que chegou a ser referido que iriam atrasar as obras para depois das eleições. "As obras eram para estar prontas em Dezembro e conseguimos entregar em Setembro, antes das eleições regionais", garantiu.