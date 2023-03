Importância e dimensão do 'Basquetebol na Cidade' destacadas por Pedro Calado

O presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou, esta quarta-feira, na apresentação da iniciativa, a importância e dimensão do 'Basquetebol na Cidade', que vai ter lugar na Praça do Povo, entre 4 e 10 de Março.

Pedro Calado fez notar que este evento "fomenta o desporto", num envolvimento, além da autarquia, que chega ao Desporto Escolar da Madeira, à Associação de Basquetebol da Madeira e à Federação Académica do Desporto Universitário, entre outras entidades.

O edil fez, ainda, questão de salientar a importância do trabalho de equipa entre as várias entidades, aspecto que, no seu entender, foi mesmo mais relevante do que os apoios financeiro e logístico.

Pedro Calado notou, também, que este evento é mais uma oportunidade para trazer o desporto para o meio da cidade, com as pessoas, nomeadamente, com os pais, familiares e amigos dos participantes, sendo que esta partilha permite dar "continuidade" aos projectos na área do desporto.

Para o presidente da Câmara, a presença do secretário de Estado do Desporto nesta iniciativa é uma oportunidade para mostrar ao país "o que a Região e o Funchal fazem de bom na organização de eventos", conforme dá conta o comunicado enviado pela CMF.