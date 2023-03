Fichas de Inventariação APCG dão a conhecer valores culturais e naturais do Cabo Girão

A Associação Insular de Geografia lança as Fichas de Inventariação APCG, documentos estratégicos que descrevem em forma de síntese, as características e os valores culturais e naturais de cada uma das classificações da Área Protegida do Cabo Girão.

Esta iniciativa insere-se na celebração do 6.º Aniversário da Área Protegida do Cabo Girão, que o abrange as freguesias de Câmara de Lobos e Quinta Grande, englobando toda arriba do Cabo Girão, as suas fajãs e uma parte marinha, classificadas respectivamente como Monumento Natural, Paisagem Protegida e Parque Natural Marinho do Cabo Girão.

Este é um novo recurso informativo, que ficará disponível gratuitamente no site oficial.