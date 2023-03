Centro Cultural John dos Passos acolheu palestra sobre 'Ética na Vida e no Desporto'

O Centro Cultural John dos Passos acolheu ontem, 28 de Fevereiro, a palestra 'Ética na Vida e no Desporto', tendo como orador o director regional da Juventude e embaixador da ética no Desporto, João Rodrigues.

A acção, que está inserida no âmbito do projecto interdisciplinar 'Ética na Vida e no Desporto' do 10.º ano do curso profissional de Técnico de Desporto e do projecto 'Healthy Fit and Never Quit' do clube Erasmus+, contou com a presença de alunos do ensino secundário e de professores da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

João Rodrigues partilhou, na ocasião, a sua experiência como atleta olímpico, tendo realçado a importância do respeito e da amizade na prática desportiva.

Os participantes tiveram a oportunidade de reflectir e discutir sobre esta temática.