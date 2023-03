Doação à CMF do Monumento ao Combatente Madeirense no Ultramar

Em cerimónia decorrida no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, que contou com a presença de Pedro Calado e Bruno Pereira, foi hoje assinada a doação do Monumento ao Combatente Madeirense no Ultramar ao Município do Funchal.

Refira-se que este monumento foi inaugurado em 2002, tendo tido apoio financeiro da autarquia, e sido, primeiramente, implantado na Rua dos Estados Unidos da América, (Mata da Nazaré, sendo, depois, transferido para um espaço arrelvado, domínio público da autarquia, situado nas proximidades do RG3.

Com esta doação do Monumento ao Combatente Madeirense no Ultramar, que teve, naturalmente, o parecer favorável da comissão responsável pela sua elaboração, que inclui, entre outros, o coronel Ramiro Morna do Nascimento, coronel Gil Nunes, superintendente Homem da Costa, cresce assim o património escultórico do Funchal, indo ainda a CMF proceder à sua recuperação e manutenção.

Note-se que este monumento é da autoria do prestigiado escultor Ricardo Velosa e retrata um período marcante da História de Portugal e do Arquipélago da Madeira.