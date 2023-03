CMF prepara novos investimentos para São Roque

O presidente da Câmara Municipal do Funchal efetuou, hoje, uma visita de trabalho à freguesia de São Roque com o objectivo de analisar no terreno diversas soluções para concretizar projectos de investimento que são reivindicados pela população, desde novas acessibilidades, infraestruturas desportivas e de lazer a obras de asfaltagem em alguns arruamentos.

Pedro Calado, acompanhado dos vereadores com os pelouros das Obras Públicas, Bruno Pereira, e do Ambiente, Nádia Coelho, bem como do presidente da junta de freguesia, Pedro Gomes, percorreu vários sítios das zonas altas de São Roque avaliando os investimentos que serão lançados este ano e outros no próximo ano.

"São investimentos importantes que visam melhorar a qualidade de vida das populações", referiu Pedro Calado, no final da visita, reiterando o compromisso de "cumprir o que foi prometido" à população.