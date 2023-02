CMF promove mês da Protecção Civil com acções de "prevenção, sensibilização e informação"

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), irá realizar, durante o mês de Março, um programa com diversas acções de “prevenção, sensibilização e informação”.

Na apresentação do programa designado 'Mês da Protecção Civil-2023', que decorreu no Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo (CIGMA), o presidente da CMF, Pedro Clado, enalteceu o trabalho que tem sido realizado entre o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, os bombeiros e as demais entidades, quer regionais, nacionais e internacionais, com vista a “termos um concelho mais seguro e com mais qualidade”.

“Um trabalho de grande prevenção e formação de excelência, sendo reconhecido a nível internacional” frisou, sublinhando, que “isto não significa que não haverá situações de risco, mas podemos garantir que estamos melhor apetrechados para os desafios mais do que nunca”, garantiu Pedro Calado.

O edil salientou, por outro lado, que a CMF tem apostado, cada vez mais, em equipar o Serviço Municipal de Protecção Civil e os Bombeiros Sapadores do Funchal, quer ao nível de recursos humanos como a nível de meios técnicos, mas mais do que isso, destacou também de grande relevância as ações de formação e de sensibilização realizadas.

Neste âmbito, deu nota que, num espaço de um ano, foram realizadas 149 ações de formação de 155 horas, abrangendo 253 pessoas; mais 57 acções de sensibilização da Protecção Civil, num programa de 97 horas, entre outras acções desenvolvidas através das redes sociais, cobrindo cerca de 250 mil pessoas.

Pedro Calado referiu que os protocolos com as entidades estrangeiras ao nível de formação são um bom incentivo, tendo destacado que o Município do Funchal dispõe hoje de equipamentos que são pioneiros a nível nacional e internacional.

“Nós queremos estar à frente e a liderar estes processos de formação, sempre com a preocupação de prevenir e de sensibilizar toda a população”, sustentou.

O programa do “Mês da Protecção Civil 2023”, começa amanhã, dia 1 de março, com a divulgação nas redes sociais dos dados do SMPC. Entre as 19 iniciativas programadas destaque para dois grandes eventos com aplicação das novas tecnologias do socorro, segurança na indústria automóvel, nomeadamente o desmantelamento controlado de veículos com recurso a ferramentas hidráulicas. Serão disponibilizadas oito viaturas pela marca francesa Renault. Recorrendo a um veículo abatido, serão testados equipamentos simulando o socorro com recurso a um sistema de imobilização lombar e cervical. Também será feito um treino com a colocação da manta sobre o veículo de sucata que será incendiado, com posterior extinção do incêndio, entre outros exercícios de demonstração que irão ocorrer em contexto real e que foram explicados detalhadamente pelo comandante Minas, dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Por sua vez, o vereador Bruno Pereira deu conta de outras iniciativas que constam do programa” Mês da Proteção Civil 2023”.

Note-se a realização de um seminário sob o tema 'Risco Sísmico e Tsunami no Funcha' que se realiza no dia 10 de Março, entre as 09:00 e as 13:00, na sala da Assembleia Municipal e que contará com especialistas de fora nestas áreas. Registe-se no dia 12, a realização de um exercício comunitário no Núcleo de Proteção Civil da Barreira, com a colaboração da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, a que se juntam outras duas iniciativas, no dia 18, um Peddy-Paper “Descobre o Risco”, com início às 09:00, e no dia 26, “Mapear o Risco”, com a participação do Corpo Nacional de Escutas.

De salientar a divulgação nas redes sociais, de dois vídeos, um com uma mensagem do presidente da CMF sobre “Autoridade Municipal de Proteção Civil”, dia 28, outro com um depoimento do vereador com o Pelouro da Proteção Civil, Bruno Pereira, dia 7, terminando o mês da proteção civil com a realização de uma jornada de sensibilização “Como Solicitar Socorro Diferenciado”, para Guias Intérpretes, Guias de Montanha e Condutores de Turismo, nos dias 31 de Março a 1 de Abril.