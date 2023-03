UNESCO e WAAE em destaque amanhã na Cimeira Mundial de Educação Artística

Prosseguem, amanhã, os trabalhos da 'World Summit of Arts Education 2023' (Cimeira Mundial de Educação Artística), evento que decorre no Funchal, numa Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, com a UNESCO e a Aliança Mundial para a Educação Artística (WAAE, na sigla inglesa) em destaque.

De acordo com uma nota enviada, pelo Conservatório, às redacções, o programa de amanhã iniciará com a intervenção da UNESCO, pelas suas representantes da educação e da cultura, Mathilde Stoleroff e Penelope Keenan, respectivamente, e com as sessões de diálogo da World Aliance for Arts Education, protagonizadas pelos representantes das quatro instituições que a compõem, nomeadamente a ISME (Internacional Society for Music Education), a InSEA (International Society for Education through Art), a IDEA (International Drama/Theatre and Education Association) e a WDA (World Dance Aliance). Depois disso, seguir-se-ão salas de trabalho com os responsáveis pelas várias áreas envolvidas (música, artes visuais, drama/teatro, dança e interdisciplinar).

Da parte da tarde, o programa continuará com sessões de comunicações e workshops e a apresentação de pósteres e vídeos.

Até ao próximo dia 3 de Março, reúnem-se, no Funchal, líderes, especialistas e profissionais de todo o mundo, para discutir sobre a relação entre educação artística e sustentabilidade.

Processo de criação do Instituto das Artes está “praticamente finalizado” O processo de criação do Instituto das Artes está “praticamente finalizado”, revelou hoje o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Hoje decorreu a cerimónia oficial de abertura do evento, que contou com a presença das principais entidades regionais e internacionais envolvidas neste projecto e dois momentos artísticos protagonizados por um coro de 120 crianças oriundas de 4 escolas da Madeira (Colégio Salesiano do Funchal, Escola Maria Eugénia Canavial, EB1/PE dos Ilhéus e Externato Princesa D. Maria Amélia) e pelas Ninfas do Atlântico do Conservatório. Esta quarta-feira decorreram, também, várias conferências e outros trabalhos científicos.