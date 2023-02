Encontrado 'Nissan Qashqai' desaparecido de oficina na Ribeira Grande

O carro de marca 'Nissan Qashqai', branco, com a matrícula 31-HS-42, que foi furtado do estacionamento de uma oficina na Ribeira Grande, em Santo António, apareceu perto do centro comercial Madeira Shopping, esta tarde.

Ao que foi possível aferir, o carro não apresenta danos materiais, mas foi "todo revirado no interior" e alguns objectos pessoais foram furtados.

A Polícia de Segurança Pública foi ao local e tomou conta da ocorrência.