Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Títulos dos jornais de hoje:

Visão:

- "Estudo comparativo com as principais cidades. Preço das casas em Portugal ao nível da Europa"

- "Lisboa é mais cara do que Roma e Bruxelas. Um apartamento no Porto custa tanto como em Dublin"

- "O arrendamento compulsivo de casas devolutas é constitucional? A opinião dos constitucionalistas João Miranda (sim) e Paulo Otero (não)"

- "Natureza. A fauna encantada do Gerês"

- "Opinião. A busca da identidade, segundo Yuval Noah Harari"

- "Política. Francisco Assis e Marques Mendes pedem diálogo ao centro"

Sábado:

- "A nova vida de Pedro Passos Coelho"

- "Especial 1 ano guerra na Europa. Reportagem na Ucrânia. A invasão vista da Rússia. Como os aliados armaram Zelensky. O impacto na economia. A análise de Anne Applebaum e Nuno Rogeiro"

- "Entrevista a Rita Ferro: 'Uma vez fui expulsa do colégio por me meter com uma freira"

- "Higiene. Quando devemos lavar a roupa, os lençóis, as fronhas e as carpetes"

Correio da Manhã:

- "Polícia já está no terreno. 'Fui abusada em criança', jovem que diz ser Maddie identifica agressor como sendo o mesmo do retrato-robô da PJ"

- "Inter-FC Porto (1-0). Sonho europeu à espera do dragão"

- "Midtjylland-Sporting. Amorim exige vitória"

- "Dois pescadores lúdicos morrem a lançar as redes ao mar"

- "Sacerdote de Évora. Padre encontrado morto no Gerês"

- "'Máfia do fisco'. Segurança máxima para ouvir Max"

- "No tempo de Vieira. Ex-diretor do Benfica condenado por corrupção"

- "Doping. CM revela as escutas que tramaram a W52-FC Porto"

- "Caso Sara Carreira volta a tribunal"

- "Violência doméstica. Nem pulseira trava morte às mãos do 'ex'"

- "CM na Ucrânia. Cidade-mártir está a recuperar"

- "Tendas em Campanhã. Imigrantes vivem debaixo do viaduto"

Público:

- "Rendas antigas ficam congeladas para sempre e senhorios serão compensados"

- "Entrevista. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, promete compensações 'justas'"

- "Arrendamento coercivo não prevê isenções fiscais"

- "Subsídio de renda pode abranger 100 mil famílias"

- "Um ano de guerra. Em Espanha, num campo de treino para ucranianos. O papel dos EUA numa guerra que também é sua"

- "Abusos na Igreja. Comissão acabou, mas queixas não param de chegar"

- "Avaliação do PRR. 'Baixo' número de projetos aprovados causa preocupação"

- "Sondagem Cesop. Portugueses dão nota negativa ao Governo, mas querem que fique até ao fim"

- "Como avalia o Governo? 53% Mau/Muito Mau"

- "Deve cumprir o mandato até ao fim? 70% Sim"

Jornal de Notícias:

- "Governo corta valor das horas extra durante o dia nas maiores urgências"

- "Um ano de guerra. O centro onde se dá auxílio a quem foge dos horrores da invasão"

- "Liga dos Campeões. Inter 1-0 Porto. Dragão barrado ao sinal vermelho"

- "Futebol. Seleção feminina faz história e chega ao mundial"

- "Opinião.'Finanças públicas não devem esquecer qualidade do ensino', Maria de Lurdes Rodrigues, professora universitária"

- "PRR. Escolas falham entrega de 180 mil computadores. Pais recusam compromisso de pagar equipamentos caso se danifiquem"

- "Harry Potter. Relação abusiva levou marido a esconder manuscrito"

- "Porto. Imigrantes em tendas estão sinalizados mas sem resposta"

- "Leiria. Pescadores afogados na Vieira"

- "Gondomar. Botão de pânico não salva Carla de ser morta à facada - Ex-companheiro acusado de violência doméstica após separação"

Diário de Notícias:

- "Autocaravanas novas vão pagar mais 10 mil euros ao Estado"

- "Futebol além-fronteiras. Seleção feminina faz história ao chegar ao Mundial 2023"

- "FC Porto perde com Inter e fica sem Otávio na segunda mão"

- "PRR à lupa. Mais de metade dos investimentos geram preocupação à comissão de acompanhamento"

- "Nouriel Roubini, economista: 'Começamos a ter algum grau de desglobalização e restrição no movimento de bens, serviços, capital e trabalho'"

- "Plano a dez anos para Lisboa. Carta Municipal de Habitação identifica 34 áreas prioritárias de intervenção"

- "Educação no Parlamento. Duas horas de debate para uma decisão: há que recuperar aprendizagens"

- "Inquérito no DIAP segue. Hospital de Coimbra iliba neurocirurgião suspeito de mortes"

- "Medicina integrativa. Médicos apontam alimentação e estilo de vida para reverter doença crónica"

- "Diplomacia. Putin exalta relações com a China à espera do plano de paz de Xi"

Negócios:

- "Plano para a habitação. Bancos obrigados a calcular bonificação do crédito da casa"

- "Advogados antecipam aumento de litígios com subarrendamento"

- "Especial Um ano de invasão. Putin acelerou fim da era do dinheiro barato"

- "Financeiras querem margem para subir juros de 'leasings'"

- "Finerge constrói 15 projetos eólicos e solares"

- "Inflação 'supercrítica' dá sinais de alívio"

- "Governo estuda como recuperar dinheiro que pôs na Efacec"

O Jogo:

- "Sim senhoras! Vitória sobre Camarões [2-1] carimba primeira presença de Portugal num Mundial feminino"

- "Liga dos Campeões. Inter 1-0 FC Porto - Oportunidade perdida"

- "Benfica. Paulo Gonçalves condenado por corrupção"

- "E-toupeira. Ex-assessor jurídico das águias sentenciado com dois anos e meio de pena suspensa"

- "Midtjylland-Sporting. Rúben Amorim exige passagem e bom futebol"

- "Fiorentina-Braga. Limpar imagem e sonhar com milagre"

A Bola:

- "Midtjylland-Sporting. É urgente!. Sporting precisa mesmo de vencer hoje na Dinamarca"

- "Benfica. Rushfeldt. Lembram-se dele?"

- "E-Toupeira ditou sentenças. Paulo Gonçalves condenado por um crime de corrupção"

- "Inter-FC Porto (0-1). Derrota com dez servida à italiana"

- "Futebol feminino. Mundial aí vão elas"

Record:

- "Inter Milão-FC Porto (1-0). Bateu no vermelho. Expulsão de Otávio abriu caminho à vitória dos italianos"

- "Midtjylland-Sporting. 'Temos obrigação de passar', Rúben Amorim exige ambição à equipa"

- "Condenado por corrupção. Paulo Gonçalves apanha dois anos e meio de prisão com pena suspensa"

- "Seleção feminina apura-se pela primeira vez para o Mundial. Geração de ouro"