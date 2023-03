Arrendar casa na Madeira subiu 1,5% em Fevereiro e é 20,6% mais caro do que há um ano

Arrendar casa na Madeira estava a custar, em média, 11 euros por cada metro quadrado, de acordo com dados divulgados pelo portal idealista.pt. "Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma subida em Fevereiro de 1,5% face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 11 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já a variação anual foi de 20,6%", sintetiza.

"No Funchal, o arrendamento apresentou uma subida de 0,7% durante esse período, custando o preço do metro quadrado 11,8 euros. A variação anual foi de 19,7%", notando-se uma subida abaixo da média regional tanto na variação mensal como na variação homóloga, embora o preço médio seja superior.

"A nível nacional, a habitação para arrendar registou uma subida de 2,1% em Fevereiro, situando-se em 13,4 euros/m2", em ambos os casos acima da média regional.

Quanto ao "preço de arrendamento em Fevereiro por capitais de distrito, subiu em nove, "com Leiria (3%) a liderar a lista. Seguem-se Lisboa (2,9%), Viana do Castelo (2,7%), Faro (2,5%), Setúbal (2,1%), Santarém (1,9%), Braga (1,4%), Coimbra (0,9%) e Funchal (0,7%)", e,p or outro lado, "os preços desceram em Aveiro (-3,9%), Castelo Branco (-3,8%), Évora (-1,8%), e Porto (-1%)".

Diz o idealista que "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 18,9 euros/m2. Porto (14,8 euros/m2) e Funchal (11,8 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", seguindo-se "Aveiro (10,7 euros/m2), Faro (10,1 euros/m2), Évora (9,8 euros/m2), Setúbal (9,8 euros/m2), Coimbra (8,4 euros/m2), Braga (7,8 euros/m2) e Viana do Castelo (7,8 euros/m2)". E acrescenta: "Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (5,7 euros/m2), Santarém (7 euros/m2) e Leiria (7,5 euros/m2)."

Por ilhas ou distritos, "os preços das casas para arrendar apenas desceram em Viana do Castelo (-6%), Évora (-5,8%), Castelo Branco (-3,3%) e Aveiro (-0,9%). Já em Faro (-0,3%) e no Porto (0,3%) os preços mantiveram-se estáveis em Fevereiro", enquanto que "subiram em Portalegre (7,1%), Coimbra (3,1%), Lisboa (2,8%), Santarém (2,4%), ilha da Madeira (1,3%), Vila Real (1,2%), Braga (1%), Leiria (0,8%) e Setúbal (0,5%)". E refere: "De referir que o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa é liderado por Lisboa (17 euros/m2), seguido pelo Porto (12,7 euros/m2), Faro (11,5 euros/m2), ilha da Madeira (11.1 euros/m2), Setúbal (10,6 euros/m2), Évora (9 euros/m2), Viana do Castelo (8,4 euros/m2), e Aveiro (8,3 euros/m2). Segue-se Leiria (8,1 euros/m2), Coimbra (7,8 euros/m2), Braga (7,6 euros/m2) e Santarém (6,5 euros/m2). Os preços mais económicos encontram-se em Vila Real (5,5 euros/m2), Portalegre (5,8 euros/m2) e Castelo Branco (6,1 euros/m2)."

Por regiões, no mês passado, "os preços das casas para arrendar subiram em três regiões portuguesas", estando a Madeira em segundo no ranking, embora apenas Lisboa tenha superado (e condicionado) a média nacional. "A liderar as subidas encontra-se a Área Metropolitana de Lisboa (2,6%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (1,5%) e Centro (0,9%). Já no Norte (0,3%), na Região Autónoma dos Açores (0%) e no Algarve (-0,3%) os preços mantiveram-se estáveis. Por outro lado, os preços desceram ligeiramente no Alentejo (-0,6%)", refere.

Aliás, "a Área Metropolitana de Lisboa, com 16,3 euros/m2, continua a ser a região mais cara" e a única acima da média nacional, "seguida pelo Norte (11,6 euros/m2), Algarve (11,5 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (11 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (7,7 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (7,8 euros/m2) e o Alentejo (8,2 euros/m2) que são as regiões mais baratas".