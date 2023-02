Entradas no Miradouro do Cabo Girão passam a ser pagas a partir de 6 de Março

"Estando o processo de cobrança de entradas no Cabo Girão em vias de conclusão, informa-se que, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de Março, o acesso àquele espaço passará a ser pago", refere nota enviada pela Secretaria Regional das Finanças.

Contudo, os madeirenses e porto-santenses podem continuar a usufruir do acesso gratuito ao miradouro, bastando a inscrição prévia na plataforma SIMPLIFICA -https://simplifica.madeira.gov.pt - onde o acesso aos residentes na Região será titulado por um cartão que certifica a residência.

Todos os actuais utilizadores do SIMplifica com certificado de residência activo – necessário para beneficiar do subsídio social de mobilidade Porto Santo – já receberam ou receberão, de forma automática, no email associado ao seu registo no portal, a actualização desse certificado para a versão de cartão de residente, que permitirá não só continuar a beneficiar do subsídio de mobilidade, mas igualmente aceder gratuitamente ao Cabo Girão. Secretaria Regional das Finanças.

O cartão de residente pode ser impresso ou guardado de forma electrónica.

Caso exista alguma dificuldade no processo de registo, poderá ser contactada a linha de apoio, através do 800 29 90 90, que funciona, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00.

As crianças até aos 12 anos estão isentas de qualquer pagamento, pelo que não necessitam apresentar o cartão de residente.

Enquanto o processo de adaptação da acessibilidade à plataforma do Miradouro, para pessoas com mobilidade reduzida, não estiver concluído – o que se estima para breve –, a entrada não será cobrada a quem se enquadrar nesta disposição. Secretaria Regional das Finanças.

Esta cobrança de entradas no Miradouro do Cabo Girão enquadra-se na política de preservação e rentabilização do Património Público Regional e pretende valorizar e proteger um dos mais representativos pontos turísticos da Região.