O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta manhã, aquando da sua visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que, tal como vai acontecer com o Miradouro do Cabo Girão, também o percurso da Ponta de São Lourenço será pago.

O que o Governo quer fazer em alguns pontos é que sejam pagos. Neste momento serão alguns percursos. Primeiro vai ser o da Ponta de São Lourenço. É normal que sejam pagos porque é uma forma também de termos meios para preservar e manter esses espaços." Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Esta é uma decisão que entrará em vigor "dentro de poucos meses".

Relativamente às levadas da Madeira serem o Bem candidato por Portugal a Património Mundial da UNESCO, o governante afirma que esta é uma "homenagem aos antepassados".

Se entendermos a ilha como um corpo, as levadas, desde a colonização da Madeira, no século XV, são no fundo as veias desse corpo, ou seja são canais de irrigação, muitos deles feitos à mão, com esforço, força muscular e ciência. Faziam que toda a ilha estivesse abastecida de água. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

A rematar refere que esta candidatura não o surpreende. "Hoje oferecem excelentes passeios, mas não há nenhuma dúvida que é um património único e secular do esforço humano".