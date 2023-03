O processo de criação do Instituto das Artes está “praticamente finalizado”, anunciou hoje o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

“A nossa ideia é ainda nesta legislatura proceder a essa alteração. Temos praticamente o processo finalizado e passará depois por discussão e aprovação na Assembleia, de forma a que no próximo ano lectivo tenhamos esta nova configuração”, disse.

De acordo com o governante, o Instituto das Artes “vem criar a possibilidade do Conservatório estabelecer parcerias com instituições de ensino superior”. “E dessa forma podermos ministrar também aqui na Região em parceria com essas instituições”, sustentou.

O governantes falava à margem da Cimeira Mundial de Educação Artística ‘2023, que está a decorrer no Pestana Carlton, sendo esta uma iniciativa organizada pelo Governo Regional da Madeira / Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira em parceria com a Aliança Mundial para a Educação Artística (WAAE).

Sobre a Cimeira Mundial de Educação Artística ‘2023 disse que é com "grande satisfação" que a Madeira tenha sido a região escolhida para realizar esta iniciativa.

A Região Autónima da Madeira congratula-se pela realização da Cimeira Mundial de Educação Artística neste espaço insular português dotado de autonomia política e administrativa, condição essencial para a ultrapassagem do atraso crónico, base indispensável para o seu desenvolvimento nas últimas décadas; o aprofundamento dessa matriz autonómica mantém-se como factor decisivo para serem alcançados patamares de progresso ainda mais relevantes para o nosso futuro colectivo". Jorge Carvalho

Já o coordenador da iniciativa, Paulo Esteireiro, referiu que receber esta cimeira significa que a Região "é, na prática, um sítio de educação artística de excelência, que tem a confiança das principais organizações mundiais".

O evento, continuou o responsável, "visa divulgar e reflectir qual é que vai ser o futuro da educação artística nas escolas mundiais" e responder à questão: "de que modo é que a educação artística e as artes podem contribuir para um mundo mais sustentável?".

A Cimeira Mundial de Educação Artística ‘2023, que se irá realizar durante três dias, representa a concretização de um "sonho" para o presidente do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, Carlos Gonçalves.

A organização de uma Cimeira Mundial de Educação Artística é um antigo sonho meu e, por isso, estou especialmente satisfeito por este evento estar a decorrer este ano na Madeira". Carlos Gonçalves

Ao longo destes três dias estão previstas conferências e workshops dirigidos a professores, educadores, investigadores, estudantes, gestores educativos, artistas, animadores culturais, museus, animadores de serviços educacionais e agentes culturais de todo o mundo.