Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Certificados de aforro atingem máximo. Aumento da Euribor beneficia aplicação de poupança"

- "Sporting-Estoril (2-0). Magia de Trincão com golo à Messi"

- "Benfica e FC Porto. Polémicas da arbitragem incendeiam luta pelo título"

- "Dérbi no Minho. SP Braga perde em Guimarães e dá esperança ao leão"

- "Relatório aponta erro de gestor da TAP na indemnização"

- "Lar de Loulé. Funcionário acusado por ataque de formigas"

- "Futebolista de 20 anos. Leva duas facadas por causa de 14 euros"

- "2 e 3 de março. Serviços mínimos nas próximas greves de professores"

- "Estatutos. Tribunal Constitucional passa lei das ordens"

- "Alverca. Mulher mata 'ex' com ajuda do namorado"

- "P. Ferreira. Morre vítima de árvore cortada pelo marido"

- "Mariana Mortágua com rival no BE"

Público:

- "Falta de médicos e camas deixa saúde mental infantil no SNS perto da rutura"

- "Bloco de Esquerda. Mortágua avança contra um Governo que 'desistiu'"

- "Irlanda do Norte. UE e Reino Unido encaixam a peça que faltava no 'Brexit'"

- "Acordo com patrões. Vários contratos coletivos põem salários a subir acima dos 5,1%"

- "Constitucional. Tribunal valida nova lei que retira poderes às ordens"

- "Óscares. João Gonzalez: 'A animação é, às vezes, a arte do desenrasque'"

Jornal de Notícias:

- "Falta de informação trava acesso de privados à ferrovia"

- "Inteligência artificial é ajuda nas doenças raras"

- "Ordens. Constitucional aprova diploma que obriga a estágios pagos"

- "Justiça. Carro apreendido 18 anos vale indemnização de 35 mil euros"

- "BE. Mortágua oficializa candidatura com críticas a Costa"

- "Feiródromo junta vendedores em Campanhã"

- "Trabalho. Maioria dos portugueses não poupa para a reforma"

- "Ucrânia: 'As tropas russas estão a ficar sem forças'"

- "V. Guimarães 2-1 Braga. Vitória de união"

- "Sporting 2-0 Estoril. Trincão nos canários"

Diário de Notícias:

- "Pensionistas perdem 471 euros por mês face ao valor do último salário"

- "Mariana avança para a liderança do Bloco sem oposição interna"

- "Saúde. Viver com uma doença rara. Patrícia, Gonçalo e Margarida combatem o estigma todos os dias"

- "Diretora de informação no departamento de Energia dos EUA. Ann Dunkin: 'Não se trata só de proteger um de nós. Acreditamos realmente na defesa coletiva'"

- "Habitação. Cooperativas podem ser solução para a crise de casas, mas câmaras estão sem terrenos"

- "Reportagem na Ucrânia: 'O inimigo não dorme e está sempre a atacar'"

- "I Liga. Golo validado por 3 centímetros e génio de Trincão dão 3 pontos ao leão"

Inevitável:

- "invencível. Slava Ukraini. Edição especial integralmente dedicada à resistência do povo ucraniano ao fim de um ano de invasão pelas tropas russas"

- "Mensagem do Presidente da República ao i: Um ano depois a Causa é a mesma.

Negócios:

- "Eólicas no mar podem custar até 40 milhões"

- "BCP admite analisar compra do Novo Banco"

- "'Porquê investir numa economia anticapital?' Emília Vieira, CEO da Casa de Investimento, descarta aposta em Portugal"

- "Empresas esperam subir menos os preços"

- "Autoestradas com mais tráfego em 2022 do que antes da covid"

- "Radar África. Estratégia da Sonangol esgota-se nos dividendos"

- "Justiça. Constitucional dá luz verde à lei das ordens profissionais"

A Bola:

- "Sporting-Estoril (2-0). Em cheio! Leões aproveitam derrotas de FC Porto e SC Braga"

- "Benfica. Há 50 anos águias não tinham esta vantagem à 22.ª jornada"

- "FC Porto. Árbitros queixam-se de Pinto da Costa e Conceição"

- "V. Guimarães-SC Braga (2-1). Dérbi muito quente no Minho com 3 expulsões e 1 penálti"

- "Futebol. Liga junta presidentes em Coimbra"

Record:

- "Sporting-Estoril (2-0). Leão volta a acreditar. Vitória e as derrotas de FC Porto e SP Braga dão ânimo na luta pelo pódio"

- "Águia agrada a Kerkez"

- "FC Porto. Crença no título continua de pé"

- "V. Guimarães-SP Braga (2-1). Dérbi quentinho com muita polémica"

- "Gil Vicente. Navarro na história. Festeja no Dragão, Luz e Alvalade na mesma época"

- "Prémios The Best. Messi eleito o melhor de 2022"

O Jogo:

- "Sporting 2-Estoril 0. O leão chega-se ao pódio"

- "V.Guimarães-Braga 2-1. À terceira deu Vitória"

- "FC Porto. Sérgio Conceição com mensagem para o grupo após fiasco com o Gil Vicente: 'Ninguém baixa os braços'"

- "Benfica. Jens Wissing é o eleito para orientar as águias na ausência do alemão, que vê como referência. Schmidt rendido pelo fã número um"

- "Análise. Conselho de arbitragem no banco dos réus"