Dia Mundial da Música celebrado na Camacha com concerto pedagógico

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direção Regional de Educação, celebra o Dia Mundial da Música com um concerto pedagógico, amanhã, 30 de Setembro, a partir das 11h30, na Sala de Sessões da Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha.

Este concerto será transmitido via streaming nas redes sociais da DSEA. Para o efeito, um conjunto de dez professores de Expressão Musical e Dramática e áreas artísticas da RAM irá apresentar algumas músicas do reportório tradicional madeirense bem como temas interpretados no Musical "Compasso no Tempo".

Este agrupamento musical integra na sua constituição a voz, braguinha, rajão, viola de arame, bandolim, baixo elétrico, saxofone alto, trompete, trombone, piano, sintetizador e bateria. Este evento contará igualmente com a participação de 4 turmas, do 3.º ao 5.º ano de escolaridade, num total de, aproximadamente, 75 alunos.

No decurso deste evento serão feitas ainda breves apresentações interativas, quer dos instrumentos que compõem a pequena orquestra, quer dos temas a serem interpretados, proporcionando a todos aqueles que assistem, presencialmente ou virtualmente, um momento de valorização cultural através do contacto com músicas e compositores diferenciados.

O Dia Mundial da Música é celebrado a 1 de Outubro e foi criado em 1975 pelo International Music Council (IMC) através do Lord Yehudi Menuhin com o objetivo de promover a arte musical em todos os sectores da sociedade, de aplicar os ideais da paz e amizade entre as pessoas, da evolução das suas culturas e da troca de experiências, promovidos pela UNESCO, bem como de promover as atividades do IMC.