Conservatório celebra Dia Mundial da Música com concerto na ALM

'Angels Voices' é o concerto promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter para comemorar o Dia Mundial da Música.

O concerto acontecerá esta sexta-feira, 30 de Setembro, às 21 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), pelo Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico (EVFNA). A entrada para este evento é livre.

Este ano, celebra-se o 47.º Dia Mundial da Música, efeméride criada a 1 de Outubro de 1975 pelo Conselho Internacional da Música (CIM), parceiro oficial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) desde 2012, com a principal intenção de promover a arte da música em todos os sectores da sociedade.

Nesta edição, o Conservatório alia-se à ALM, num concerto que promete, nas palavras da maestrina Zélia Gomes, apresentar músicas clássicas modernas e sacro, num ambiente "intimista com o público", através das Ninfas do Atlântico, um ensemble vocal constituído por nove vozes femininas.

O evento contará ainda com a participação de Robert Andres, ao piano, e de alunos de cordas do Curso Profissional de Instrumentista: Chiara Nobile e Constança Silva, no violino, Clarisse Gome, na viola d'arco e Matias Assunção, no violoncelo.

O EVFNA é um ensemble vocal feminino concebido e criado em 2014. O seu repertório incide nas músicas clássicas modernas. Ao longo da sua existência, tem participado em eventos e espetáculos organizados pelo Conservatório e outras entidades públicas e privadas.

Em 2018, venceram a edição do programa televisivo Got Talent – Portugal. Desde a sua fundação, o grupo conta com direcção artística da professora e maestrina Zélia Ferreira Gomes.