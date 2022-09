Museu de Arte Sacra Funchal assinala Dia Mundial da Música

No âmbito do Dia Mundial da Música, que se assinala a 1 de Outubro, o Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra Funchal desenvolve, pelas 11h00, a Oficina de Desenho 'Ver, ouvir e desenho em harmonia' para crianças em diálogo com a exposição temporária 'Harmonium - Desenho, Pintura e Música em relação. Eduardo de Freitas'.

A oficina visa proporcionar conhecimentos em torno do tema em presença, tal como a aprendizagem de técnicas de desenho e pintura a lápis de cor e canetas de feltro.

A oficina implica que haja um número mínimo de 6 inscritos, o qual pode ir até 12 participantes dos 6 aos 12 anos. É necessária uma inscrição prévia através do número 291 228 900 e tem um valor de 5 euros por criança.

O horário será das 11h00 às 12h30.