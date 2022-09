O mérito do tio Luís

Boa noite!

O tio Luís passou grande parte da sua vida profissional na estrada, tal como quem se dedica à informação, sem hora certa, ao sabor do imprevisto e com esmerada prontidão para o convívio com o risco. Foram 42 anos a zelar pela conservação das nossas vias, outrora mais lentas e esbeltas, perigosas e surpreendentes, feitas de curvas sinuosas e de bermas floridas. Valeu o esforço e dedicação, justamente reconhecido por quem decide.

Ontem recebeu do Governo Regional uma das 26 medalhas de Mérito Turístico pelo relevante trabalho desenvolvido na projecção do destino e no cuidado com o produto Madeira. Conta-nos que foi um dia histórico, distinto de outros também marcantes, sobretudo os que viveu na Ponta Delgada quando a liberdade foi conquistada, com perseguições à mistura. Valeu-lhe o Lanço, agora o recreio da família, o ‘resort’ rural onde regularmente recordamos com saudade os nossos inesquecíveis e vemos crescer o futuro.

Bem hajas Luís Gaudêncio Fernandes pela coragem de sempre e pelo serviço à comunidade, por olhares pela segurança de residentes e de turistas, contribuindo em cada momento para que a vida estivesse acautelada, a paisagem protegida e a estrada limpa.

Que este novo tempo mais pausado e retemperador continue a fazer de ti a referência para quem aprecia a generosidade, a boa disposição e o sentido crítico. Um abraço de gratidão, querido tio.