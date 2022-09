José Prada foi ao Porto da Cruz pedir "trabalho" para as vitórias de 2023 e 2025

Foi na inauguração da nova sede do PSD, no Porto da Cruz, que José Prada exortou os militares a reforçarem a sua acção no terreno, realizando "um trabalho que é fundamental para as eleições de 2023 mas, também, para a mudança política que se impõe a esta freguesia, já em 2025" afirmou o Secretário-geral do PSD-Madeira.

Só essa desejada mudança política poderá, no seu entender, garantir um melhor futuro à freguesia "que tem vindo a ser descurada tanto pela Junta de Freguesia local, quanto pela Câmara Municipal de Machico, para prejuízo dos seus habitantes", apontou.

Nesta Freguesia e no concelho de Machico de que faz parte, tem faltado verdade, compromisso, rigor e vontade de fazer mais e melhor, tanto pelos mais idosos quanto pela nossa juventude e são já vários os exemplos de medidas e obras que não avançam no terreno, que se arrastam ano após ano ou que só foram resolvidos graças à nossa pressão e à intervenção do Governo Regional. José Prada, Secretário-geral do PSD-Madeira

José Prada que, no seu discurso, fez ainda questão de agradecer a dinâmica da Comissão Política Local, “que prima pela sua juventude, vontade e capacidade de fazer a diferença”, apelando a que essa dinâmica se reforce para o futuro. “Estou certo de que o PSD do Porto da Cruz está bem entregue e de que, juntos, iremos voltar a engrandecer a história desta terra”, rematou.

A freguesia do Porto da Cruz está "estagnada" no entender de Carlos Abreu

O presidente da Comissão Política do PSD, no Porto da Cruz considera que a freguesia está "estagnada", sendo de opinião que a localidade só "sobrevive" graças ao que o PSD ali ergueu. Falando numa "gestão corrente" da Junta de Freguesia, Carlos Abreu entende que esta "não resolve os problemas", ao mesmo tempo que o seu líder "se demite das suas responsabilidades", dando como exemplo a estrada do Massapez ou a obra do cemitério. Por essas razões, a prioridade terá de passar, defende, pela mudança, sendo que a sede agora renova é uma "importante base para sustentar o trabalho de proximidade, a dinâmica e a auscultação que têm de ser uma constante por parte dos Social-democratas na freguesia”.

O social-democrata garantiu que estão a ser preparadas actividades diversificadas, dirigidas aos militantes, mas, também, à população em geral, acções que visam, no seu conjunto, cumprir uma verdadeira estratégia de proximidade e auscultação à população local.

Renovação das Sedes do PSD-Madeira é uma prioridade

Garantir que as sedes locais e concelhias sejam, cada vez mais, locais de trabalho e de convívio entre militantes mas, também, de acolhimento, proximidade e esclarecimento à população são os objectivos do PSD-Madeira que, neste momento, está a melhorar e a recuperar alguns desses espaços, no âmbito de um plano de intervenção, pensado a curto e médio prazos, que é para cumprir de forma progressiva e alargada a toda a Região.

Entre as Sedes que já foram intervencionadas e para além da do Porto da Cruz, destacam-se as sedes de Santa Cruz, do Funchal (em especial Santa Maria Maior, São Gonçalo e São Roque) e da Calheta, estando previstos, para já, melhoramentos no Caniçal, em Machico, na Ponta do Sol e em São Vicente.