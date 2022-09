Benfica na fase de grupos da Champions feminina ao bater Rangers no tempo extra

O Benfica qualificou-se hoje pelo segundo ano consecutivo para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencer o Rangers por 2-1, após prolongamento, no Seixal, na segunda mão da segunda ronda de qualificação.

Depois do triunfo na Escócia por 3-2, as comandadas de Filipa Patão chegaram aos 90 minutos a perder, culpa de um tento Emma Watson, aos 87, mas, no tempo extra, a canadiana Cloé Lacasse, aos 93, e Jéssica Silva, aos 119, já depois da expulsão de Lúcia Alves, aos 111, selaram o apuramento.

As 'encarnadas', que na época de estreia da 'Champions' ficaram no terceiro lugar do Grupo D, atrás do campeão Lyon e do Bayern Munique e à frente do BK Häcken, conhecem as adversárias na fase de grupos na segunda-feira, num sorteio marcado para Nyon.