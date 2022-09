Funchal alia-se ao Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário

A Câmara Municipal do Funchal associa-se às celebrações do dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, promovendo no próximo dia 1 de Outubro, entre as 9h e as 13h, um leque de atividades no Parque de Santa Catarina.

Pelas 10h00 será realizada uma Bênção dos Animais de Estimação, pelo Cónego Marcos Gonçalves, seguindo-se uma demonstração Cinotécnica com cães da GNR, e pelas 11h30 realiza-se um workshop promovido pela treinadora Filipa Rebelo Araújo, da AMADogs, que abordará a temática “A Adaptação do Animal a um Novo Lar”.

Estarão presentes no local, diversos stands, de Empresas, Associações e Clínicas ligadas à Causa Animal, nomeadamente, Associação AMAIS, Associação Vamos Lá Madeira, SPAD, Clinica Veterinária Vetmedis, Madpets, Agriloja, Dogtel, Petoutlet & Petlandia, AMAdogs e a Escola Canina Dog Happy Time.