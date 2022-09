Madeira e o Porto Santo unem-se na celebração do Dia Mundial do Turismo

Hoje, dia 27 de Setembro, celebra-se, a nível mundial, o Dia Mundial do Turismo e, a Madeira e Porto Santo, como duas ilhas que vivem deste sector, comemoraram vivamente.

Sara Marote, directora executiva da Associação de Promoção da Madeira (APM), falou ao DIÁRIO acerca desta efeméride: "Marca a celebração mundial de todos os agentes do sector e, este ano, em particular, por ser ano da retoma tão esperado por todos”.

“A Madeira e o Porto Santo unem-se a as estas celebrações com iniciativas em ambas as ilhas, tendo como objectivo principal promover a continua qualificação destes dois destinos turísticos”, isto depois “de em Julho o turismo da Região ter atingido valores históricos, com um milhão de dormidas, pois é a primeira vez que o número de dormidas supera num só mês", disse a responsável da APM.

Sara Marote disse ainda que “o sector mantém um crescimento com um inquestionável peso na actividade económica nas duas ilhas, e neste contexto, as comemorações do Dia Mundial do Turismo terão o devido destaque, bem como, a maior importância um pouco por toda a região”.

A directora executiva da APM explicou ainda que “além da activação da marca Madeira vamos ter ainda acções especificas nos postos de turismo, vamos ter entradas gratuitas nos museus, centro culturais”.

O que é pretendido é promover o destino, dar a conhecer a oferta diversificada da ilha, e sobretudo conhecer a opinião e eventuais sugestões dos turistas que nos visitam." Sara Marote, directora executiva da Associação de Promoção da Madeira.

A responsável pela APM, explicou que "a Associação de Promoção da Madeira, garante um total alinhamento com a Organização Mundial do Turismo", que permite "repensar como fazemos turismo".

No que diz respeito ao futuro, a responsável afirma que é “igualmente uma preocupação para o turismo na Madeira", mas que está "confiante" na consolidação do crescimento e na diversificação dos mercados.