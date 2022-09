ISAL marcou Dia Mundial do Turismo com conferência

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) marcou a 42.ª edição do Dia Mundial do Turismo, através de uma conferência subordinada ao tema 'Rethinking Tourism'.

O programa de celebrações do ISAL começou às 16h00 com uma visita guiada ao Museu de História Natural, com a presença de professores e alunos da área do Turismo.

A abertura das comemorações esteve a cargo da vice-directora geral do ISAL, Sancha de Campanella, que destacou os objectivos delineados pela Organização Mundial do Turismo (OMT) na definição desta temática.

A conferência contou com um painel de especialistas na área do Turismo, que abordaram comportamentos turísticos, práticas e políticas ambientais.

Cristina Abreu, especialista em Ambiente pela Ordem dos Biólogos e pelo European Professional Biologists (ECBA), alertou para a necessidade de serem repensados os comportamentos turísticos nas áreas protegidas, destacando o papel que os turistas e as empresas desempenham na sustentabilidade do sector.

Tiago Oliveira, especialista em hotelaria e restauração, debateu as políticas ambientais implementadas no ramo da hotelaria, seguindo-se a apresentação do caso concreto do Grupo Enotel Hotels & Resorts, apresentado por Mónica Camacho, membro da direcção do grupo hoteleiro. Por fim, Luz Silva, especialista em turismo e lazer, estabeleceu uma ligação entre o turismo de bem-estar e a prática de Slow Tourism, uma nova tendência que tem vindo a crescer no sector do turismo.