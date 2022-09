Formiga Branca – Como podemos identificar a sua presença?

Na Região Autónoma da Madeira, a espécie de térmitas mais relevante é a térmita da madeira seca (Cryptotermes brevis), mais conhecida por Formiga Branca.

As térmitas precisam de 3 coisas para sobreviver: humidade, comida e protecção.

Quando estas condições estão presentes, a actividade das térmitas pode não só estar presente, mas também prosperar.

Então, devemos eliminar tais condições, para, deste modo, reduzir a actividade de térmitas dentro e ao redor das nossas casas.

Estas pragas alimentam-se, essencialmente, de material vegetal, geralmente na forma de madeira, mas também todos os materiais que possam ser uma fonte de celulose. Como praga urbana identificada, pode originar sérios danos estruturais a construções, na componente agrícola e património cultural. Ao infestarem uma construção, elas não se limitam apenas à madeira, danificam também papel, tecido, tapetes e outros materiais com componentes celulósicos.

Esta praga pode provocar prejuízos elevados, desvalorizando o seu imóvel.

O seu alimento preferido é a madeira não tratada, cujos estragos atingem elementos estruturais, pavimentos e rodapés, especialmente nos pisos superiores dos edifícios, colocando os alicerces em risco.

Como podemos identificar a presença de térmitas?

Pelas asas que se acumulam nas janelas, claraboias e no pavimento;

Pelos montículos de dejetos (granulado) que se acumulam nos soalhos, debaixo dos móveis ou junto de rodapés. Estes montículos podem ter diferentes tonalidades: esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas ou pretas, consoante o tipo de madeira que a formiga-branca ingerir;

Observar o tipo de orifícios que se encontram nas madeiras, salientando-se que as térmitas são oportunistas, aproveitam-se dos buracos provocados pelo caruncho para se introduzirem nas madeiras. No entanto, enquanto os orifícios provocados pelo caruncho se mantêm abertos, quando há formiga-branca (térmitas), esses orifícios encontram-se cobertos por uma película protetora.

Recomenda-se a utilização de madeira pré-tratada em autoclave com técnicas adequadas, mas recomendamos igualmente que sejam introduzidos os biocidas preservadores da madeira.

Em qualquer obra ou aquisição de equipamento em madeira, deve certificar-se do tipo de biocida preservador da madeira a aplicar (preventivo ou curativo), do seu estado de conservação, dos tratamentos prévios e das garantias que lhe são oferecidas.

A opção por um especialista na área de manutenção e reabilitação de superfícies em madeira, incluindo o controlo dos insectos xilófagos, torna-se essencial quando detém património com esta matéria-prima.

A Woodforever® é uma marca registada do Grupo Extermínio, que tem como finalidade a preservação das madeiras, recorrendo a soluções certificadas e comprovadas com o objetivo de inovar e credibilizar a utilização das mesmas como recurso ambientalmente favorável.

Oferece ainda uma gama de serviços e produtos inovadores, eficientes e certificados contra agentes biológicos destruidores da madeira, como por exemplo, a formiga branca.

Dispomos de uma equipa com experiência e competência, munida com as mais recentes tecnologias de análise prévia, monitorização e aplicação de biocidas preservadores das madeiras.

Efectuamos um diagnóstico gratuito a qualquer situação de infestação e apresentamos a melhor solução em cada caso!

291 930 500

www.exterminio.pt

Visite o nosso Facebook e LinkedIn!

Grupo Extermínio® – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!