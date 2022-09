ISAL assinala Dia Mundial a repensar o Turismo

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza uma visita guiada e um seminário com o tema "Rethinking Tourism" (Repensar o Turismo) na próxima terça-feira, 27 de Setembro, como forma de assinalar o Dia Mundial do Turismo.

"O painel é constituído pela doutoranda Sancha de Campanella (vice-diretora geral do ISAL), a especialista Cristina Abreu (docente do ISAL), o especialista Tiago Oliveira (docente do ISAL), Mónica Camacho (gestora hoteleira), a especialista Luz Silva (docente do ISAL) e a doutoranda Andreia Carvalho (docente do ISAL), que será a moderadora do evento", destaca.

Lembra o ISAL que "o Dia Mundial do Turismo é celebrado em todo o mundo desde 1980, por decisão da Organização Mundial de Turismo" e "as comemorações têm por objectivo mostrar a importância do turismo, um dos principais motores da economia região", a pertinência deste debate é evidente.

"O objectivo deste encontro é promover o debate e a partilha de conhecimento entre empresários, gestores, investigadores, académicos e outros profissionais ligados à actividade turística", diz, pelo que "é um evento aberto a toda a comunidade".

O seminário terá lugar a partir das 19h00 no auditório do ISAL, sendo que às 16 horas é a visita guiada ao Museu de História Natural.