Madeira e Jeju reafirmam geminação e assinam protocolo entre Universidades

'A Tecnologia ao serviço da União dos Povos' será o tema de um evento agendado para amanhã, a partir das 9 horas, que terá uma vertente presencial e uma vertente em ‘livestreaming’, e que decorrerá numa ilha virtual criada para o efeito, na plataforma metaverso, que simboliza os dois arquipélagos.

Na ocasião será assinado, pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e pelo Governador de Jeju, Oh Younghun, a reafirmação do Acordo de Cooperação entre a Madeira e aquela Província Autónoma da Coreia do Sul. Paralelamente será assinado um acordo de cooperação entre as universidades das duas regiões autónomas, promovido pela Direcção regional das Comunidades e Cooperação Externa.

Na cerimónia estarão presencialmente o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, em representação do Governo Regional da Madeira, o director regional da Juventude, João Rodrigues, o responsável pela StartUp Madeira, Carlos Lopes e o representante do IVBAM.

"Os participantes irão percorrer virtualmente várias instituições, associações e entidades de ambas as regiões autónomas, e irão visualizar vários vídeos que compõem a realidade destas ilhas. Ambos os presidentes aparecem em vídeo a assinar os acordos e deixam mensagens de congratulação”, explicou o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu.

Os embaixadores português e sul-coreano, bem como os reitores das universidades da Madeira e de Jeju também deixaram mensagens de felicitações que poderão ser visualizadas nesta cerimónia.

Jovens de ambas as Regiões vão se associar à cerimónia. “Da parte da Madeira haverá uma apresentação ao vivo de K-Pop, pelo Grupo Gymdance do Clube Desportivo Garachico. Da parte de Jeju haverá um grupo de alunos da Escola Hoteleira de Jeju que irá confecionar um prato de atum, da autoria do Chef Octávio Freitas, feito propositadamente para o evento”, explicou o responsável pela Cooperação Externa da DRCCE, Tiago Freitas.

O momento central da celebração será a alocução de um ‘keynote speaker’ de cada uma das Regiões. “O objectivo será fazer uma reflexão sobre a experiência de atracção de nómadas digitais para a Madeira e para Jeju”. A Madeira terá como ‘keynote speaker’, Gonçalo Hall.

O evento encerra com um Madeira de honra, pelo Instituto do Vinho, Do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).