CS Madeira a caminho da Suécia

A equipa de juvenis femininos de andebol do Club Sport Madeira, partiu esta tarde para a Suécia, onde na cidade do Gotemburgo, participa de 4 a 9 de julho, no Torneio Internacional Partille Cup, o maior torneio de andebol que se realiza actualmente no mundo.

A comitiva madeirense é a única representante de Portugal e da Região ao nível de clubes neste evento, onde também irá estar a seleção nacional feminina de sub-16.

O Partille cup, envolve cerca de 15 mil praticantes, mais de cinquenta países, sendo os jogos realizados e pavilhões, e campos ao ar livre de relva num total de 70 recintos.

O CS Madeira para além das jovens andebolistas, tem uma comitiva liderada pelo coordenador do Sports Marco Freitas e ainda Carla Freitas, como dirigente e os técnicos Vítor Rodrigues e Duarte Mendes.