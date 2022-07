'Toques d'Alma' da Universidade Sénior - uma exposição que aproxima as pessoas

A Universidade Sénior está a realizar na sala de exposições do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, uma exposição intitulada 'Toques d'Alma'.

Rute Areal, responsável pela universidade sénior e do centro comunitário do Porto Santo, explicou, ao DIÁRIO, que esta foi uma iniciativa que ocorreu durante a pandemia, "uma altura que muitos diziam" que não era possível tocar e que "tínhamos de nos manter afastados".

Perante esta situação, surgiu a ideia de tentar mostrar como é que à distância podemos mostrar "que gostamos do outro e temos afecto pelo o outro", explicou.

"Em jeito de brincadeira e como é habitual na universidade sénior, tiramos algumas fotos aos nossos alunos, através de caretas, sorrisos e piscares de olhos" foi possível mostrar que "gostamos do outro”.

Esta exposição já se encontra aberta e pode ser visitada no período da manha das 10 às 12h e no período da tarde, das 15h às 17h, na sala de exposições do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.