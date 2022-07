Pedro Pelágio a caminho do Chipre

Tal como o DIÁRIO avançou na edição desta terça-feira, Pedro Pelágio é um dos jogadores a serem emprestados pelo Marítimo, de acordo com os planos da equipa técnica para a época 2022/2023 e que se prendem, no caso do jovem médio madeirense, de 22 anos, com a perda de espaço no meio campo com a contratação de Rafael de Brito e João Afonso para este específico sector do campo.

Já hoje e de acordo com que foi possível apurar, o destino do jogador verde-rubro é o Chipre, faltando apenas saber qual será o clube cipriota para onde ruma o médio madeirense e quais as condições colocadas no negócio, que, contudo, passa por uma cedência temporária.

Refira-se que Pelágio, pelo menos até hoje, está a treinar com normalidade com o resto do grupo maritimista, nesta fase de pré-temporada.