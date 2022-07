CMF alerta para interrupção do abastecimento de água no Caminho do Pretos e Caminho dos Três Paus

No âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho) será necessário interromper o abastecimento de água no Caminho do Pretos e no Caminho dos Três Paus, revela a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Uma das intervenções irá ocorrer na quarta-feira, dia 6 de Julho, das 09h00 às 15h00, e vai afectar os seguintes arruamentos: Caminho dos Pretos; Caminho do Meio (do Caminho dos Pretos até ao Caminho das Voltas); Travessa do Largo da Choupana; Vereda Ribeiro Domingos Dias (do n.º 43 ao n.º 47)". Câmara Municipal do Funchal