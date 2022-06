António Costa demite Pedro Nuno Santos

O jornal Público está a avançar que se o ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos não se demitir será demitido pelo Primeiro-ministro. Na manhã de hoje, António Costa revogou o despacho publicado na quarta-feira sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa e reafirmou que quer uma negociação e consenso com a oposição sobre esta matéria, desautorizando a decisão de Pedro Nuno Santos.



Alegadamente o ainda ministro das Infraestruturas e da Habitação terá agido à revelia do Primeiro-ministro na decisão ontem avançada, dias antes do novo líder do PSD iniciar o seu mandato. António Costa já fez saber que quer ouvir Luís Montenegro em relação a este assunto. Segundo o comunicado enviado ao Público, tanto Costa como Marcelo Rebelo de Sousa terão sido apanhados de surpresa com o despacho publicado quarta-feira.