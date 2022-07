'Bandeira Negra' à obra do Caminho das Ginjas pelo "atentado ambiental"

O PEV Madeira - Partido Ecologista Os Verdes - esteve, esta tarde, numa iniciativa, na Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, para proceder à entrega da 'Bandeira Negra' à obra do Caminho das Ginjas por ser um "atentado ambiental" à floresta da Laurissilva.

O partido, através de um comunicado enviado, explica que no acto de entrega da 'Bandeira Negra', Marco Fernandes afirmou se tratar de um "apelo à consciência e à acção dos governantes".

A atribuição da 'Bandeira Negra' apela aos governantes para que cumpram com as suas responsabilidades e funções de conservação e protecção da Natureza e da floresta da Laurissilva. A 'Bandeira Negra' atribuída ao Governo Regional da Madeira é desafio directo aos governantes para que cumpram com os deveres de respeito pelos compromissos com a UNESCO, e para que, por consequência, tenham a dignidade de travar a obra prevista para o Caminho das Ginjas. Portanto, com esta Bandeira Negra, pretendemos afirmar que ainda estamos a tempo de evitar um atentado à biodiversidade e à conservação da Natureza." Marco Fernandes.

Foi também apresentada a Carta Aberta 'SOS Natureza – SOS Laurissilva', dirigida ao primeiro-ministro e ao Governo Regional da Madeira, com o objectivo de realizar "um último apelo para que se evite mais este atentado ambiental na Região Autónoma da Madeira", refere o comunicado.

Paula Almeida, dirigente do PEV, contextualizou estas iniciativas no âmbito da campanha que Os Verdes estão a realizar em Portugal e que se estende por todo o País: "Os Verdes lançaram no dia 21 de Março, Dia Internacional da Floresta, Dia da Árvore e início da primavera uma Campanha Nacional, S.O.S. NATUREZA, que visa alertar para o acelerado declínio da biodiversidade, a degradação dos habitats e os sucessivos atentados ambientais em Portugal".

Esta campanha está a percorrer o país até ao final do ano, altura em que o Partido Ecologista Os Verdes vai completar "40 anos de lutas pelo ambiente e pela natureza".

Esta iniciativa é composta por várias acções e iniciativas, nomeadamente na sinalização de 40 'Bandeiras Negras' em 40 pontos do país onde "a biodiversidade e a natureza está ameaçada".