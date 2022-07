Cores do Funchal e da Região no Partille Cup

A comitiva do Clube Sports da Madeira, com uma equipa de Sub-16 e de sub18, continua a sua participação no mais prestigiado torneio de andebol que se realiza no Mundo, o Partille Cup na Suécia.

As madeirenses estão a viver uma experiência única numa competição que conta com mais de 50 países e cerca de 15 mil praticantes. Também no Partille Cup, estão as madeirenses Giovana Moniz a Beatriz Barros representando Portugal na Selecção Nacional de Sub-16, orientada pelo também madeirense Artur Rodrigues. Lucas Sousa e Martim Fernandes com as cores dos iniciados do FC Porto também estão envolvidos nesta prova.