Miguel Albuquerque, na intervenção que profere na cerimónia de imposição de insígnias da Região, destaca o exemplo de cada um dos agraciados, por oposição a quem confunde o assessório com o essensial.

Veja, na integra a pequena intervenção do presidente do Governo Regional, em que deixa uma palavra às comunidades portuguesas, que são motivo de orgulho.

“As pessoas que hoje são galardoadas são um exemplo cívico para a nossa sociedade e merecem o reconhecimento de todos nós.

Cada um dos homenageados ostenta um percurso profissional brilhante e relevantíssimo que nos deve inspirar no presente e no futuro.

Cada um destes nossos concidadãos, ao longo da sua vida, conseguiu aliar um talento natural a uma capacidade de trabalho singular, que os fez destacar ente os seus pares.

Num tempo em que muitas vezes se confunde o necessário com o essencial, e onde os surtos de exibicionismo fútil muitas vezes parecem equivaler a mérito e competência, é importante separar as águas e continuar a saber distinguir o verdadeiro mérito e o trabalho profícuo.

Este escrutínio é hoje, mais do que nunca, uma base importantíssima para continuarmos a construir, no nosso dia a dia, uma sociedade coesa e humanista, onde predominam os valores da responsabilidade, do trabalho e do mérito.

Em nome da Região Autónoma agradeço a todos vós.

Um Bem Hajam por tudo aquilo que fizeram e representam.

Neste dia quero igualmente endereçar uma calorosa saudação às nossas Comunidades espalhadas pelo Mundo.

Graças a vós a Madeira tem uma dimensão cosmopolita e pluricontinental.

As nossas Comunidades são um motivo de orgulho para a Região e para o País.

Tudo faremos para que as novas gerações, já nascidas nos países de acolhimento, continuem ligadas à sua Terra Mãe.”