Madeirenses no Partille Cup com as cores da selecção nacional

A selecção nacional de Sub-16 em femininos está também presente no maior torneio de andebol do Mundo, que se realiza na Suécia até o final desta semana.

A equipa de Portugal conta com o técnico madeirense Artur Rodrigues e também com as jovens Beatriz Barros, andebolista formada no CD Bartolomeu Perestrelo, e Giovana Moniz, também atleta do CD Bartolomeu, que que fez a sua formação inicial no CE da Levada.

Esta manhã a selecção portuguesa já fez a sua estreia competitiva perdendo contra a Polónia por 19-15.