10 equipas de voleibol madeirenses participam no AMB Volleyball Cup

Entre 7 e 12 de Julho vai decorrer o AMB Volleyball Cup, em Espinho, e 10 equipas de voleibol madeirense e o árbitro Sérgio Pestana vão participar.

O AMB Volleyball Cup é um dos maiores torneios internacionais de voleibol para escalões de formação, que contará nesta sua 9.ª edição com 4.200 participantes.

O torneio iniciou-se em 2012 pela AMB – Academia Maia / Brenha, de Miguel Maia e João Brenha, atletas olímpicos portugueses que, entre 1996 e 2004, representaram o país em Atlanta, Sidney e Atenas no voleibol de praia.

O CS Madeira vai participar com quatro equipas (Infantis, Juvenis e dois Iniciados Femininos), o CE Levada irá participar com três equipas (Infantis, Iniciados e Juvenis Femininos), o CS Marítimo com duas equipas (Iniciados e Juvenis Femininos) e a AD Machico irá participar com uma equipa de Juvenis Femininos.

O árbitro madeirense Sérgio Pestana também participa no AMB Volleyball Cup integrado na equipa de arbitragem da competição.

A abertura do torneio de voleibol está marcada para as 21h30 de dia 7 de Julho, na Nave Desportiva Municipal de Espinho, e disputa-se em todos os escalões de formação.