A previsão do IPMA para esta quarta-feira aponta para "períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado nas

vertentes sul da ilha da Madeira"

O IPMA aponta também para "vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste".

Quanto ao estado do mar. Costa Norte: Ondas de norte/nordeste com 1 a 2 metros. Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 20/22ºC