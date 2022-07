Conheça o programa das comemorações do Dia da Região

08h40 As celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses iniciam-se com uma Guarda de Honra, de Unidade Escalão Companhia, (constituída, por banda e fanfarra, estandarte nacional, e guião do Regimento de Guarnição nº 3), no Largo da Capela de Santo António da Mouraria, junto à Assembleia Legislativa Regional.

09h00 Sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, presidida por José Manuel Rodrigues, no salão nobre do parlamento regional.

10h30 Cerimónia de deposição de flores, junto à Estátua da Autonomia.

Descarregue aqui o programa completo do cerimonial oficial:

12h00 Cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses, no Centro de Congressos da Madeira. A estilista Fátima Lopes, a médica Graça Andrade, os empresários António Beirão, João Correia e José dos Reis Leão e o decorador Gabriel Pontes Motta serão os distinguidos. Fátima Lopes será agraciada com a insígnia autonómica de distinção e as restantes personalidades com a insígnia autonómica de bons serviços.

18h00 Celebração de missa 'Te Deum', na Sé Catedral do Funchal, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás e com a presença do Arcebispo D. José Rodriguez Carballo. A eucaristia será cantada pelo coro de Câmara e elementos da Orquestra Clássica da Madeira.

21h30 Encerramento das comemorações com o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, na Praça do Povo.

Outras iniciativas

13h00 A CDU realiza o comício ‘A Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do Povo’ para assinalar o Dia da Região Autónoma da Madeira. Usarão da palavra o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, Ricardo Lume, e o Coordenador Regional do partido, Edgar Silva. A iniciativa terá lugar na Travessa do Forno (junto ao Hotel do Carmo), no Funchal.