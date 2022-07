Os cruzeiros no Douro são uma das melhores experiências que se pode ter: embarcar num barco com todo o conforto, deslizar preguiçosamente rio acima, maravilhar-se com as belas paisagens do Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.

Este Verão, escolha ir para fora… cá dentro.

CRUZEIRO a bordo do navio MS DOURO QUEEN – 8 dias / 7 noites

Itinerário: Porto, Caldas de Aregos, Pinhão, Barca d´Alva / Vega Terrón, Pocinho, Régua, Porto

Partidas:

25 de Agosto, 27 de Outubro e 10 de Novembro – desde 422€ por pessoa

7, 21 e 28 de Julho, 4 de Agosto – desde 499€ por pessoa

CRUZEIRO a bordo do navio MS DOURO SERENITY – 8 dias / 7 noites

Itinerário: Porto, Caldas de Aregos, Pinhão, Barca d´Alva, Pocinho, Régua, Porto

Partidas:

12 de Julho, 9 e 16 de Agosto, 15 de Novembro – desde 475€ por pessoa

Os valores apresentados incluem 7 noites de cruzeiro em camarote exterior e regime de pensão completa (pequeno-almoço, almoço e jantar “à la carte” com menu de 4 pratos), jantar de gala, cocktail de boas vindas e de despedida com a presença do Capitão e taxas portuárias.

Não incluem passagens aéreas, despesas de reserva, gratificações durante o cruzeiro, bebidas (pacote 190€ p.p.), pacote de excursões 164€ p.p., Seguro de assistência em viagem.

