Viatura roubada durante a noite foi recuperada no Pico das Romeiras

Têm sido recorrentes os casos de viaturas roubadas, na Madeira, e desta vez o 'alvo' foi um veículo de uma rent-a-car, que entretanto já foi recuperado pela 'Funchal Drive'.

O insólito começa no azar de uns turistas que passavam férias na ilha e decidiram alugar um Fiat Panda, tendo mais tarde acabado por sofrer um acidente. Como resultado do embate, um dos pneus furou e, consequentemente, a roda recuou num dos eixos, o que obrigou a empresa a recuperar o automóvel e enviá-lo para a oficina localizada no Caminho das Courelas, em Santo António.

À 'boleia' de um reboque, o veículo foi deixado à porta da referida oficina pelas 19h30 do dia de ontem e a chave foi colocada na caixa de correio. Acontece que o assaltante apercebeu-se da movimentação, apoderou-se da chave e roubou o carro que acabou por ser encontrado, esta manhã, não muito distante do local onde se encontrava, no Pico das Romeiras, uma vez que a viatura não se encontra em condições para circular.

Contactado pelo DIÁRIO, o proprietário da 'Funchal Drive', Artur Quintal, garante que ao se aperceber da ausência da viatura informou logo pela manhã a Polícia de Segurança Pública (PSP), que ainda procura identificar quem esteve envolvido no roubo. "Não conseguiu ir muito longe, porque o veículo estava acidentado", sublinhou.

Certo é que a chave original do Fiat Panda sumiu e esta é já a sétima ocasião em que roubam um carro à 'Funchal Drive'.