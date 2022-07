Coligação Confiança louva projectos aprovados na CMF do anterior mandato

"A reunião do executivo municipal do Funchal desta semana foi palco da materialização de múltiplas iniciativas lançadas pela Confiança no mandato anterior, em áreas tão distintas como a habitação, a reabilitação urbana e o ambiente", informa uma nota assinada por Miguel Silva Gouveia, ex-presidente da autarquia e vereador eleito.

"A equipa da Confiança deu o seu voto favorável à aquisição do primeiro de cinco prédios previstos no protocolo assinado em 2020 com o IHRU, que permitirá dar uma habitação digna a 202 famílias funchalenses", refere. "Foi também aprovado por unanimidade os benefícios fiscais a três projectos de reabilitação de imóveis na primeira Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Madeira, criada no centro do Funchal em 2015. A recuperação de uma casa da CMF, iniciada há um ano pela Confiança e situada na Av. Luís de Camões, onde funcionará o “projecto Habitação Solidária”. Na área ambiental destaca-se o voto favorável à aquisição de viaturas para a limpeza urbana, de acordo com o plano de renovação de frota criado pela Confiança e financiado pelo empréstimo de 5,9 milhões de euros, contraído em 2020 para a compra de 40 novas viaturas", enumera.

"É gratificante verificar que o trabalho que semeámos na cidade do Funchal está a dar os seus frutos e continua a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos funchalenses", afirma o vereador Miguel Silva Gouveia no final da reunião, concluindo que "apesar da tentativa da actual maioria PSD/CDS em pintar a cidade a cor de laranja, é o legado de trabalho da Confiança que continua a levar o Funchal para a frente".

No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) a equipa da Confiança realça que abordou os seguintes temas: "O planeamento e âmbito das obras de substituição da rede de água potável entre a Rotunda São João Bosco e as piscinas dos Salesianos, cujo pavimento apresenta uma visível degradação; A recente iniciativa da Frente Mar em utilizar produtos químicos como meio dissuasor de entrada sem pagamento no Complexo Balnear do Lido e eventuais consequências para o ambiente e para a segurança dos utentes; As obras de remodelação das redes de água e saneamento no Bairro dos Moinhos que não cumpriram com o compromisso da repavimentação integral do espaço público; O estado de implementação do prometido Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência, do qual até ao momento apenas se conhece a repreensão do presidente para que os jovens não consumam drogas."