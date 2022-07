Indivíduo prostrado com hemorragia grave na cabeça socorrido no Funchal

Com uma hemorragia grave consequência de golpe profundo na cabeça, um indivíduo na casa dos 30 anos, encontrado ontem à noite prostrado na vereda da Levada do Moinhos, freguesia de São Pedro, no Funchal, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela EMIR.

Os bombeiros empenharam no socorro uma ambulância e respectiva tripulação pré-hospitalar, enquanto a equipa médica da EMIR foi também mobilizada, dado o estado grave do ferido e a localização do mesmo, ainda distante da estrada. Foi assistido e prontamente encaminhado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.