Mais sete processos aprovados pelo programa de apoio às pequenas cirurgias

Filipe Sousa, através do 'Ponto de Ordem', publicado no Facebook do Município de Santa Cruz, revela que, esta semana, será dada a continuidade dos programa de apoio às pequenas cirurgias, em reunião de câmara, e que terá a aprovação de mais sete processos, no valor de 20 mil e 300 euros.

Mais sete pessoas que saem das longas e penosas listas de espera do nosso Serviço Regional de Saúde, e que assim reconquistam um direito que lhes devia ser garantido, mas que não está a ser minimamente acautelado nesta Região". Filipe Sousa, presidente da Câmara de Santa Cruz.

Intitulado de 'A normalização do que não é normal', Filipe Sousa, refere que, esta semana, um cidadão do concelho, disse-lhe que estava "à espera há mais de um ano por um exame no hospital. E disse mais: quando confrontou o hospital com essa demora a resposta foi no sentido de que um ano de espera não era motivo de queixa porque existem pessoas há espera do mesmo exame há quatro anos".

O presidente da autarquia de Santa Cruz afirma que esta é uma "normalização infame, do que não é nem deveria ser normal", bem como "uma palhaçada".

Isto não é um serviço de saúde, é uma palhaçada. Mais do que isso, é um desrespeito pelas pessoas e, ainda mais grave, é um não acautelar uma resposta dentro de limites razoáveis a quem precisa e a quem desconta para ser servido com celeridade, eficácia e humanidade". Filipe Sousa, presidente da Câmara de Santa Cruz.

O autarca menciona ainda as "críticas" e as "suspeitas" que o Governo e a coligação PSD e CDS realizaram no parlamento sobre este programa.

Este Governo e este PSD, coligado com o CDS, ainda têm a distinta lata de ir para o Parlamento criticar e lançar suspeitas sobre o programa de apoio às pequenas cirurgias de Santa Cruz. Porque a esta gente interessa mais a política e o poder do que as pessoas e o seu bem-estar. Porque a esta gente interessa mais o que se diz do que o que se faz. Porque a esta gente preocupa pouco quem não pode pagar, porque aos seus amigos nunca faltam apoios nem a velha história de uma não lava a outra". Filipe Sousa, presidente da Câmara de Santa Cruz.

Termina questionando "O que faz a oposição coligada em Santa Cruz?", respondendo que "faz malabarismo desonesto". Filipe Sousa declara que ao mesmo tempo que os apoios às pequenas cirurgias são aprovados pela oposição coligada, por outro lado também "aplaude de pé as críticas do secretário da Saúde à medida que aprovaram. Isto não é apenas desonesto, como é uma ofensa ao povo, porque se julgam mais espertos do que os outros. Mas o povo não dorme, já não dorme. Felizmente!", conclui.